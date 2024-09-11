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Spor

Beşiktaş'ta Trippier transferi zora girdi

Sağ bek için transfer çalışmaları yapan Beşiktaş, rotasını İngiltere'ye çevirmişti. Siyah beyazlı takıma Kieran Trippier'den olumsuz haber geldi.

Haber Merkezi
13:43 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:44 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kieran Trippier
Kieran Trippier

Beşiktaş’ın uzun süredir ilgilendiği sağ bek transferinden olumsuz bir haber geldi. Newcastle United forması giyen Kieran Trippier için Türkiye defteri kapanabilir.


'Türkler vazgeçti'

Sky'da yer alan habere göre, İngiliz futbolcuyla ilgilenen dört Türk takımı, Newcastle United'ın ikna olmaması nedeniyle bu transferden vazgeçti. Sky, daha önce, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Eyüpspor'un 33 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini duyurmuştu.


Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Trippier'in Newcastle United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 2022 yılından bu yana Newcastle United'da oynayan Kieran Trippier, İngiliz ekibinde çıktığı 94 maçta 4 gol attı ve 21 asist yaptı.





#Beşiktaş
#Kieran Trippier
#Newcastle United
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