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Spor

Beşiktaş'tan Raul Jimenez hamlesi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Meksikalı oyuncu Raul Jimenez'i kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı takım, 32 yaşındaki tecrübeli golcü için görüşmelere başladı.

Haber Merkezi
10:38 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Jimenez'in güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Jimenez'in güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

Teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte yükselişe geçen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da devam ediyor. Güneş önderliğinde gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, hedefteki isimler için görüşmelerini sürdürüyor.


Beşiktaş'tan Raul Jimenez hamlesi

Beşiktaş'ın transfer listesinde, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Meksikalı oyuncu Raul Jimenez de yer alıyor. 32 yaşındaki oyuncu kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar hem oyuncuyla hem de İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jimenez'in de, gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.


2019 yılında 38 milyon euro karşılığında Benfica'dan Wolverhamptan'a transfer olan Raul Jimenez, adından sıkça söz ettirmişti. Bu sezon toplamda 18 karşılaşmada süre alan Meksikalı, 3 gol ve 1 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre Jimenez'in güncel piyasa değeri 9 milyon euro.






#Beşiktaş
#Raul Jimenez
#Wolverhampton
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