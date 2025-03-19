Bodrum FK'da 4 isme milli davet

Portekizli teknik adam Jose Morais yönetiminde ligde ve kupada 7 maçta hiç gol yemeyerek müthiş bir çıkış yakalayan yeşil-beyazlılarda genç sol bek Ege Bilsel Ümit Milli Takım'a davet edilirken, yabancı oyunculardan orta saha oyuncusu Enis Bardhi Kuzey Makedonya, stoper Albian Ajeti Arnavutluk ve orta saha oyuncusu Fredy Angola Milli Takımı'na seçildi.