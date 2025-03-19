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Bodrum FK'da 4 isme milli davet

Bodrum FK'da 4 isme milli davet

12:2619/03/2025, Çarşamba
DHA
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Bodrum FK ligde 15. sırada yer alıyor.
Bodrum FK ligde 15. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 yenip 3 puan farkla düşme hattının üzerine yerleşen Bodrum Futbol Kulübü'nde 4 oyuncunun milli takımlara davet edilmesi teknik ekibi sevindirdi.

Bodrum FK'dan 4 oyuncu milli takımlardan davet aldı.


Portekizli teknik adam Jose Morais yönetiminde ligde ve kupada 7 maçta hiç gol yemeyerek müthiş bir çıkış yakalayan yeşil-beyazlılarda genç sol bek Ege Bilsel Ümit Milli Takım'a davet edilirken, yabancı oyunculardan orta saha oyuncusu Enis Bardhi Kuzey Makedonya, stoper Albian Ajeti Arnavutluk ve orta saha oyuncusu Fredy Angola Milli Takımı'na seçildi.


Ege, ay-yıldızlı ekibimizle Kosova ve Belarus maçlarında oynayacak. Yabancı futbolcular ise milli takımlarıyla 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyecek.







#Bodrum FK
#Süper Lig
#Milli Takım

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