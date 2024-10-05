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Anadolu Efes deplasmanda Bologna'yı 76-67 mağlup etti | ÖZET

Anadolu Efes deplasmanda Bologna'yı 76-67 mağlup etti | ÖZET

09:295/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Bologna - Anadolu Efes maç özeti
Bologna - Anadolu Efes maç özeti

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Bologna'ya konuk oldu. Çekişmeli geçen mücadeleyi Anadolu Efes, 76-67'lik skorla kazanarak organizasyona galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi Bologna'da 16 sayıyla Isaia Cordinier oldu. Anadolu Efes'te ise Daniel Oturu 14 sayıyla oynadı. Bologna - Anadolu Efes maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67 yendi. Anadolu Efes, EuroLeague'in ikinci haftasında evinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Virtus Bologna ise Fransa ekibi Asvel'e konuk olacak. Bologna - Anadolu Efes maç özeti haberimizde.

BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ

Bologna - Anadolu Efes maç özetini izlemek için

SAYILAR

Virtus Segafredo Bologna:
Cordinier 16, Hackett 5, Clyburn, Shengelia 12, Zizic 7, Belinelli 7, Pajola 2, Polonara 2, Diouf 7, Tucker 2, Morgan 7, Akele
Anadolu Efes:
Thompson 6, Bryant 12, Johnson, Ercan Osmani 5, Oturu 14, Larkin 11, Beaubois 7, Nwora 5, Smits 6, Poirier 4, Hollatz, Willis 6

PERİYOTLAR

1. Periyot: 21-15

Devre: 36-36

3. Periyot: 52-51



#Bologna
#Anadolu Efes
#Turkish Airlines EuroLeague

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