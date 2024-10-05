Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Bologna'ya konuk oldu. Çekişmeli geçen mücadeleyi Anadolu Efes, 76-67'lik skorla kazanarak organizasyona galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi Bologna'da 16 sayıyla Isaia Cordinier oldu. Anadolu Efes'te ise Daniel Oturu 14 sayıyla oynadı. Bologna - Anadolu Efes maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67 yendi. Anadolu Efes, EuroLeague'in ikinci haftasında evinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Virtus Bologna ise Fransa ekibi Asvel'e konuk olacak. Bologna - Anadolu Efes maç özeti haberimizde.
BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ
SAYILAR
PERİYOTLAR
1. Periyot: 21-15
Devre: 36-36
3. Periyot: 52-51