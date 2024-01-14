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Spor

Leonardo Bonucci: Önemli bir golle kazandık

Fenerbahçe, Süper Lig 20. haftasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası ilk maçına çıkan yeni transfer Leonardo Bonucci, "Kazanmak için sahadaydık, çok istedik. Önemli bir golle kazandık. Erken dakikalarda gol bulamayınca bu tip maçlar zorlaşabiliyor" ifadelerini kullandı.

21:41 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 21:41 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Leonardo Bonucci
Leonardo Bonucci

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.


Karşılaşma sonrası yeni transfer Leonardo Bonucci açıklamalarda bulundu.


Bonucci'nin açıklamaları:
'Taraftar gerçekten inanılmaz'

"Taraftarlarımıza teşekkürler. Bana çok ilgi ve destek gösterdiler. Benim ve takım için 3 puan çok ama çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar taraftar bizi destekledi. Kazanmak için sahadaydık, çok istedik. Önemli bir golle kazandık. Erken dakikalarda gol bulamayınca bu tip maçlar zorlaşabiliyor. Konya maçında tribündeydim. Atmosfer gerçekten harikaydı. Fenerbahçe taraftarı gerçekten inanılmaz"


'Çok kaliteli oyuncular var'

"Çok heyecanlıyım. Bu önemli ve büyük camianın bir parçası oldum artık. Takımda gerçekten çok kaliteli oyuncular var. Kadıköy'deki oyunu her maçta ortaya koyabilirsek çok kupa kazanırız"

'Maç oynamam gerekiyor'

"Son iki aydır çok fazla maça çıktığımı söyleyemem. Ancak, kendimi iyi hissediyorum. Maç oynamam gerekiyor. Bugün bir başlangıç oldu. Umarım daha çok oynayarak takımıma katkı sağlayabilirim"






#Fenerbahçe
#Leonardo Bonucci
#Gaziantep FK
27 dakika önce
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