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Spor

ÖZET | Borussia Dortmund-Herta Berlin: 4-1

Borussia Dortmund, Bundesliga'da Hertha Berlin'i 4-1 yendi ve lider Bayern Münih ile puanlarını eşitledi. Borussia Dortmund-Herta Berlin maçının özetini haberimizden izleyebilirisiniz.

23:37 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Borussia Dortmund'un gol sevinci

Borussia Dortmund'un gol sevinci

Bundesliga'nın 21. haftasında Borussia Dortmund Signal Iduna Park'ta Hertha Berlin'i konuk etti. Maçın ikinci dakikasında tribünlerden sahaya sis bombası atılması nedeniyle oyun 3 dakika durdu.

Hakem sisin dağılmasıyla birlikte 5. dakikadan itibaren yeniden devam ettirdi.

Sarı siyahlılar mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Borussia Dortmund'un gollerini 27'de Karim Adeyemi, 32'de Malen, 76'da Marco Reus ve 90'da Julian Brandt kaydetti. Konuk takımın tek golünü 47'de Tousart'dan geldi.

Borussia Dortmund ligde puanını 43 yaptı ve lider Bayern Münih ile puanını eşitledi. Sarı siyahlılar averajla ikinci sıraya yerleşti.

Union Berlin fırsat tepti

Bundesliga'da zirvenin sıkı takipçisi Union Berlin, Bayern Münih'in kaybettiği hafta evinde Schalke ile 0-0 berabere kaldı. 2 puan kaybeden Union Berlin 43 puanla 3. sırada yer aldı.




#Borussia Dortmund
#Herta Berlin
#Almanya Bundesliga
1 saat önce
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ÖZET | Borussia Dortmund-Herta Berlin: 4-1
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