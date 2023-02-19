Premier Lig'de Tottenham, West Ham United'ı Emerson ve Heung Min Son'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Son, kaydettiği golle Teddy Sheringham'ı geride bırakarak Tottenham tarihinin Premier Lig'deki en skorer ikinci oyuncusu oldu. Tottenham-West Ham United maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.