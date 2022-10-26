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ÖZET | Borussia Dortmund-Manchester City: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçlarında, G Grubu'nda Borussia Dortmund sahasında Manchester City ile 0-0 berabere kaldı. Bu beraberlikle G Grubu'nda Manchester City'nin ardından Borussia Dortmund da Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselen takın oldu. Borussia Dortmund-Manchester City maçının özetini ve Şampiyonlar Ligi maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Borussia Dortmund-Manchester City 0-0 maç özeti izle: Şampiyonlar Ligi maç özetleri
Borussia Dortmund-Manchester City maçından bir kare

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları oynanıyor. G Grubu'nda Borussia Dortmund sahasında Manchester City'yi konuk etti. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Borussia Dortmund-Manchester City son 16'da

Alınan bu beraberlikle birlikte daha önce bir üst tura yükselmeyi garantileyen Manchester City'nin ardından Borussia Dortmund da son 16'ya kalmayı başardı.

G Grubu'nda lider Manchester City'nin 11 puanı bulunuyor. İkinci sıradaki Borussia Dortmund ise 8 puanda. Üçüncü sıradaki Sevilla'nın puanı 5 ve son sırada yer alan Kopenhag ise 2 puanda bulunuyor.

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