Bundesliga'da çılgın maç: İlk yarıda 8 gol atıldı

Almanya Bundesliga 32. haftasında oynanan Union Berlin-Stutgart maçının ilk yarısında 8 gol atıldı.
Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında alt sıralarda yer alan Union Berlin sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi.
Gol düellosuna sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı 4-4 beraberlikle sonuçlandı.
Union Berlin takımı, Ilic ve Leite'nin golleriyle karşılaşmanın 19. dakikasında skoru 2-0'a getirdi. Stuttgart bu gollere 23. dakikada Deniz Undav ve 29. dakikada Enzo Millot ile cevap verdi.
Union 38. dakikada Querfeld'in attığı golle tekrardan öne geçti. Konuk ekip, 43. dakikada Chabot ve 45+1. dakikada Fuhrich'in golleriyle maçta ilk kez öne geçerek skoru 4-3'e getirdi.
İlk 45 dakikanın bitmesine az bir süre kala Union Berlin, Ilic'in golüyle soyunma odasına 4-4 beraberlikle gitti. Mücadelenin ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı.