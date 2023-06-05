Burak Yılmaz futbolculuk kariyerini sonlandırdı

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen ve birçok başarılara imza atan Burak Yılmaz, 37 yaşındaki futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında kariyerini sonlandırdığını duyuran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı.





"Kariyerime yakışmaz diye düşündüm"

"Bugün bu basın toplantısını neden yapıyoruz? Dün akşam dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi stadyumda el sallayarak veda etti. Ben de isterdim öyle veda etmeyi ama kısmet olmadı. İnternetten de bıraktığımı açıklamak benim içime sinmedi. Bu kariyerime yakışmaz diye düşündüm. Her zaman birebir iletişimden yanayım. Bugün kariyerimi sonlandırdığımı duyurmak istiyorum."





"Galatasaray'ın yeri farklı "

"4 tane çınar kulübümüz bana kapılarını açtı, herkese mavi boncuk dağıtmak istemem ama bu iki futbolcuya nasip oldu. Birisi de benim. Burak Yılmaz: Hepsinde çok büyük başarı yakalayamadım ama hepsinin kalbimde yeri çok farklıdır ama Galatasaray'ın beni Avrupa çapında futbolcu yapması, ne benim Beşiktaşlılığımı değiştirir ne de Galatasaray'da yaşadıklarımı unutturur."





"Ukde kaldı"

"Fenerbahçe, içimde bir ukdedir. Yeniden forma şansı bulmak ve gol atmak isterdim. Fenerbahçe’de çok acı çektiğim için buralara geldim."





"Şenol Güneş bana deklare etmedi"

"Teknik direktör olabilmek için çok çalışmam gerekiyor, güzel bir proje içinde yer almak isterim. Buraya Şenol Hocam'ın yanından geldim. Aklında mutlaka benimle ilgili bir şey vardır ama henüz deklare etmedi. Bana yakışacak bir proje olursa saha kenarında olmak, teknik direktörlük yapmak isterim."





"Aynı çizgide değildik"

"Fortuna Sittard'a 5 senelik proje için gittim, hoca olacaktım. Sonra beraber yürüyemeyeceğimizi, aynı çizgide olmadığımızı gördük. Sonrasında birlikteliğimizi sonlandırdık. Geçmiştir ve bitmiştir. Önümüze bundan sonra bu şekilde bakacağız."





"Güneş'in yer farklı bende"

"Hoca olarak her hoca çok farklıdır. Eğer bir hoca söyleyecek olursam Şenol Güneş'in kariyerimdeki yeri bambaşkadır ama bütün hocalarıma çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun, hepsi benim için çok değerlidir."





"Şenol Hoca'yı delirtirdik"

"Benim 20 yaşımdaki kafam, Şenol Güneş ile buluşsaydı. Şenol Hoca’yı delirtirdik diye düşünüyorum. İyi ki 25’lerde buluşmuşuz. Şenol Güneş de o yaşta benimle buluşmayı istemezdi."





"Icardi kalmalı"

"Icardi çok önemli bir futbolcu, Galatasaray ile kimyası tuttu. Mutlaka kalmalı ama kalmazsa da Galatasaray daha iyisini bulur, bu Galatasaray'da bir gelenektir."















