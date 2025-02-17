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Can Uzun hatayı affetmedi

Can Uzun hatayı affetmedi

11:2217/02/2025, Pazartesi
AA
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Can Uzun, Frankfurt formasıyla 5. golünü attı.
Can Uzun, Frankfurt formasıyla 5. golünü attı.

Almanya Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Eintracht Frankfurt, milli oyuncu Can Uzun'un gol attığı maçta Holstein Kiel'i 3-1 yendi.

Eintracht Frankfurt, sezonun 22. haftasında Frankfurt Arena'da ağırladığı Holstein Kiel'i 18. dakikada Hugo Larsson, 37. dakikada Tuta ve 60. dakikada Can Uzun'un attığı gollerle 3-1 mağlup etti.



Konuk takımın golü, 73. dakikada Finn-Dominik Porath'tan geldi.


Milli futbolcu Can Uzun, Eintracht Frankfurt formasıyla ilk 11'de başladığı mücadelede 71 dakika görev yaptı.


Eintracht Frankfurt, ligde 42 puanla üçüncü sırada yer alıyor.






#Bundesliga
#Can Uzun
#Eintracht Frankfurt

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