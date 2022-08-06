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Beşiktaş - Yukatel Kayserispor (CANLI)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında Yukatel Kayserispor'u ağırlıyor. Saat 21:45'te başlayacak olan mücadelenin canlı anlatımını ve önemli gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaşın muhtemel ilk 11i
Beşiktaş - Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz

Spor Toto Süper Lig, dün akşam oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başladı.

Taraftarların uzun süredir başlamasını dört gözle beklediği Süper Lig, bu akşam oynanacak Beşiktaş - Kayserispor maçıyla devam edecek.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk kez sezon öncesi kampı geçiren siyah-beyazlılar, taraftarının önünde iyi bir oyun sergileyerek üç puanı alan taraf olmak istiyor.

Konuk ekip Kayserispor ise transfer yasağı olması sebebiyle geçtiğimiz sezonun kadrosunda kalan futbolcularla beraber sahaya çıkacak.

Müsabakadan önce açıklama yapan Kayserispor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş'ın iyi durumda olmadığını ve bunu fırsata çevirmek istediklerini belirtmişti.

Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Kayserispor mücadelesi 6 Ağustos Cumartesi 2022 (Bugün) Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21:45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maç, canlı olarak da yayıncı kuruluş beIN SporTS ekranlarından yayınlanacak.

Beşiktaş'ın ilk 11'i

Valerien Ismael, Kayserispor karşılaşmasında sahaya 4'lü savunmayla çıkıyor. İşte Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Kartal Yılmaz, Gedson, Salih, Ghezzal, Muleka, Weghorst.

Kayserispor'un ilk 11'i

Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah Başsan, Gavranovic, Thiam.

11ler belli oldu

11'ler belli oldu

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