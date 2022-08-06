Beşiktaş - Yukatel Kayserispor (CANLI)

Dünya

PKK’nın hain planı deşifre oldu: Piknik yapan sivilleri hedef aldılar

PKK terör örgütü üst yönetiminin Kuzey Irak’ta devam eden Pençe Harekâtının durdurulması, KDP’nin Türkiye’ye verdiği desteğin sonlandırılması ve Türkiye ile TSK aleyhine propaganda yapılması maksadıyla uyguladığı senaryo ortaya çıkarıldı.Üs bölgesine PKK’nın yaptığı saldırı sonrasında karşı ateş açıldığı sırada örgütün piknik yapan sivil halka ateş açtığı, bu saldırının da Türk askerine mal edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Eylem talimatını veren ismin ise PKK sözde yürütme konseyi üyesi Fehmi Atalay tarafından verildiği belirlendi.