ÖZET | İspanya-Almanya: 1-1

2022 Dünya Kupası E Grubu’nun ikinci maçında İspanya ile Almanya, Al Bayt Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

İlk yarı İspanya’nın bir topu direğe takılırken, Almanya’nın golü de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

62. dakikada sol kanattan Jordi Alba’nın ceza sahasına pasında Alvaro Morata şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve İspanya’yı 1-0 öne geçirdi. 83. dakikada Almanya Niclas Füllkrug’un golüyle eşitliği yakaladı ve mücadele 1-1’lik skorla sona erdi.

Grubun son maçında 1 Aralık’ta İspanya ile Japonya, Almanya ile Kosta Rika ile karşılaşacak.