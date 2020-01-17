Cengiz Ünder Milan yolunda

Roma forması giyen Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu’nun takım arkadaşı olabilir. Kariyerini Serie A ekibi Roma’da sürdüren genç oyuncuyla ilgili İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sport Italia’nın haberine göre; bir süredir adı Milan ile anılan Cengiz Ünder, Suso ile takas olabilir. Roma ve Milan kulüpleri iki oyuncunun transferi için görüşmeleri sürdürüyor.

Cengiz Ünder’in bu sezon Roma’da fazla forma şansı bulamamasına vurgu yapılırken, her iki oyuncunun da öncelikle kiralık olarak, ardından da yaz transfer döneminde kalıcı olarak takas olabileceği konuşuluyor.

Hakan Çalhanoğlu’nun da formasını giydiği Milan 25 puanla Serie A’da 9. sırada bulunurken Roma ise 35 puanla 5. durumda yer alıyor.





