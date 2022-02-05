Cengiz Ünder'den tribünleri ayağa kaldıran gol

Ligue 1'de Marsilya sahasında Angers'i konuk etti. Velodrome Stadyumu'nda oynanan maçta 2-0 geriye düşen ev sahibi ekip, mücadeleden 5-2'lik üstünlükle ayrılmayı başardı.
Marsilya'da Milik, yaptığı hat-trick ile maçın yıldızı oldu.
Karşılaşmada oyuna sonradan giren Cengiz Ünder de 1 gol 1 asistlik performans ortaya koydu ve takımının farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.
Milli futbolcunun şık golü tribünlerden büyük alkış aldı.
Marsilya bu galibiyetle puanını 43 yaptı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
Cengiz Ünder'in golü:
Cengiz Ünder, Marsilya'nın Angers'i 5-2 yendiği maçta oyuna sonradan girdi, 1 gol atıp 1 de asist yaptı👇pic.twitter.com/z0XRC148NS
Cengiz Ünder, Marsilya'nın Angers'i 5-2 yendiği maçta oyuna sonradan girdi, 1 gol atıp 1 de asist yaptı👇pic.twitter.com/z0XRC148NS— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 5, 2022