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Cengiz Ünder'den tribünleri ayağa kaldıran gol

Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, Angers ağlarına jeneriklik bir gol attı. Milli futbolcu karşılaşmada bir de asist kaydetti ve takımının farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cengiz Ünderden tribünleri ayağa kaldıran gol
Marsilyalı taraftarlar Cengiz Ünder'i ayakta alkışladı.

Ligue 1'de Marsilya sahasında Angers'i konuk etti. Velodrome Stadyumu'nda oynanan maçta 2-0 geriye düşen ev sahibi ekip, mücadeleden 5-2'lik üstünlükle ayrılmayı başardı.

Marsilya'da Milik, yaptığı hat-trick ile maçın yıldızı oldu.

Karşılaşmada oyuna sonradan giren Cengiz Ünder de 1 gol 1 asistlik performans ortaya koydu ve takımının farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.

Milli futbolcunun şık golü tribünlerden büyük alkış aldı.

Marsilya bu galibiyetle puanını 43 yaptı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Cengiz Ünder'in golü:

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