Ceyhun Kazancı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Anlaşmak üzere

Dünya Kupası'na verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı, transfer konusunda soruları cevapladı.
Fanatik'e konuşan Kazancı'nın açıklamaları şöyle:
"Savunma için bazı düşüncelerimiz var"
- "Şenol hocamız hücum hattını yeterli görüyor. Şu ana kadar bir talepte bulunmadı. Savunma için bazı düşüncelerimiz var. Artur Masuaku, iyi bir oyuncu ancak sakatlığının etkisi sebebiyle o bölgeye güçlü, fizikli bir alternatif olabilir."
"Caner'le temasımız olmadı"
- "Caner Erkin ve menajeriyle bir temasımız olmadı. Söylentiler nereden çıkıyor bilmiyorum."
"Ziyech imkansız"
- "Hakim Ziyech’i almamız imkansız gibi. Maliyeti çok yüksek."
💫 Hakim Ziyech'in gol sevinci pic.twitter.com/C8qTdizP5a
💫 Hakim Ziyech'in gol sevinci pic.twitter.com/C8qTdizP5a— SPOR (@yenisafakspor) December 1, 2022
"Samet Fenerbahçe ile anlaşmak üzere"
- "Samet Akaydın için direkt temasımız olmadı. Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu duydum sadece."
Ghezzal'ın durumu
- "Rachid Ghezzal, takımdaki yerini ilerleyen dönemde alacak. Amerikan futbolu sporcularında yaşanan bir sakatlık yaşadı. Ayak parmağında kapsül yırtığı oldu. Bin futbolcunun birinde olabilecek bir sakatlık."
"Saiss çok mutlu"
- "Dünya Kupası’nda iki tane oyuncusu kalan tek Türk kulübüyüz. Saiss ile konuştum. Çok mutlu, tarih yazdılar. Bizde sadece Galatasaray maçında bir hata yaptı. Başka hatası yok. Sakatlığının önemsiz olduğunu söyledi."
"Feghouli gelmek istediğini söyledi"
- "Sofiane Feghouli bizzat kendisi arayıp gelmek istediğini iletti. Kaliteli bir futbolcu ama bizim o bölgemiz dolu."
"Dele Alli'den beklentileri karşılamasını bekliyoruz"
- "Dele Alli, oyundan çıktığı maçta bile 10 kilometre üstünde koşuyor. Beklentileri karşılamasını bekliyoruz."