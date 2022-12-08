Ceyhun Kazancı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Anlaşmak üzere

Dünya

Ukrayna - Rusya savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizi, Avrupa'da etkisini giderek daha çok hissettiriyor. Krizi hafifletmek için bazı Avrupa ülkeleri kömür üretimine geri döndü. Son olarak İngiliz hükümeti, 30 yıl sonra ilk kez ülkede bir kömür madenine lisans verildiğini açıkladı.