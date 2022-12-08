Spor Ceyhun Kazancı Fenerbahçenin transferini açıkladı Anlaşmak üzere
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Ceyhun Kazancı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Anlaşmak üzere

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ceyhun Kazancının transfer açıklamaları
Ceyhun Kazancı

Dünya Kupası'na verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı, transfer konusunda soruları cevapladı.

Fanatik'e konuşan Kazancı'nın açıklamaları şöyle:

"Savunma için bazı düşüncelerimiz var"


  • "Şenol hocamız hücum hattını yeterli görüyor. Şu ana kadar bir talepte bulunmadı. Savunma için bazı düşüncelerimiz var. Artur Masuaku, iyi bir oyuncu ancak sakatlığının etkisi sebebiyle o bölgeye güçlü, fizikli bir alternatif olabilir."

"Caner'le temasımız olmadı"

  • "Caner Erkin ve menajeriyle bir temasımız olmadı. Söylentiler nereden çıkıyor bilmiyorum."

"Ziyech imkansız"

  • "Hakim Ziyech’i almamız imkansız gibi. Maliyeti çok yüksek."

"Samet Fenerbahçe ile anlaşmak üzere"

  • "Samet Akaydın için direkt temasımız olmadı. Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu duydum sadece."

Samet Akaydın bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıktı ve 1 gol attı.
Samet Akaydın bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıktı ve 1 gol attı.

Ghezzal'ın durumu

  • "Rachid Ghezzal, takımdaki yerini ilerleyen dönemde alacak. Amerikan futbolu sporcularında yaşanan bir sakatlık yaşadı. Ayak parmağında kapsül yırtığı oldu. Bin futbolcunun birinde olabilecek bir sakatlık."

"Saiss çok mutlu"

  • "Dünya Kupası’nda iki tane oyuncusu kalan tek Türk kulübüyüz. Saiss ile konuştum. Çok mutlu, tarih yazdılar. Bizde sadece Galatasaray maçında bir hata yaptı. Başka hatası yok. Sakatlığının önemsiz olduğunu söyledi."

"Feghouli gelmek istediğini söyledi"

  • "Sofiane Feghouli bizzat kendisi arayıp gelmek istediğini iletti. Kaliteli bir futbolcu ama bizim o bölgemiz dolu."

"Dele Alli'den beklentileri karşılamasını bekliyoruz"

  • "Dele Alli, oyundan çıktığı maçta bile 10 kilometre üstünde koşuyor. Beklentileri karşılamasını bekliyoruz."

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