|
Spor

Chelsea evinde Middlesbrough'a acımadı, 6 golle finale yükseldi

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Chelsea evinde Middlesbrough’u konuk etti. Maç Chelsea’nin 6-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 15’ J. Howson (k.k.), 29’ E. Fernandez, 36’ A. Disasi, 42’ ve 77’ C. Palmer, 81’ N. Madueke ve 88’ M. Rogers’ten geldi. Chelsea bu sonuçla finale yükselen taraf oldu. Chelsea - Middlesbrough maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:57 - 24/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:39 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Chelsea evinde Middlesbrough’u 6-1 mağlup ederek finale yükseldi.
İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Chelsea evinde Middlesbrough’u 6-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Chelsea, İngiltere Lig Kupası yarı finalinde evinde Championship ekibi Middlesbrough ile karşılaştı. Maç ev sahibi Chelsea’nin 6-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı ve Chelsea finale yükselen taraf oldu. Chelsea - Middlesbrough maç özeti haberimizde.

CHELSEA - MİDDLESBROUGH MAÇ ÖZETİ

Chelsea - Middlesbrough maç özetini izlemek için

CHELSEA - MİDDLESBROUGH MAÇ SONUCU



#Chelsea
#Middlesbrough
#İngiltere Lig Kupası
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MHP’nin büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları 2024 tam listesi