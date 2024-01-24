Süper Lig’de 4 büyüklerin ara transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kariyerinde Chelsea, Benfica, Manchester United ve Roma gibi birçok büyük kulüpte forma giyen Sırp futbolcu Süper Lig ekibi ile görüşmelere başladı. Peki, Nemanja Matic kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde.