İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Chelsea evinde Middlesbrough’u 6-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Chelsea, İngiltere Lig Kupası yarı finalinde evinde Championship ekibi Middlesbrough ile karşılaştı. Maç ev sahibi Chelsea’nin 6-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı ve Chelsea finale yükselen taraf oldu. Chelsea - Middlesbrough maç özeti haberimizde.
CHELSEA - MİDDLESBROUGH MAÇ ÖZETİ
CHELSEA - MİDDLESBROUGH MAÇ ÖZETİ
CHELSEA - MİDDLESBROUGH MAÇ SONUCU
CHELSEA - MİDDLESBROUGH MAÇ SONUCU
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4 saat önce