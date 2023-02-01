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Spor

Chelsea Enzo Fernandez'i rekor bedelle transfer etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Arjantinli futbolcu Enzo Fernandez'in transferi konusunda kulübü Benfica ile anlaştı.

11:10 . 1/02/2023 Çarşamba
AA
Enzo Fernandez

Enzo Fernandez

Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraflar, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için el sıkıştı. Transferin 121 milyon euro karşılığında gerçekleştiği belirtildi.


Rekor Chelsea'ye geçti

Fernandez böylece 2021 yazında 117,5 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Manchester City'ye transfer olan Jack Grealish'e ait Premier Lig rekorunu kırdı.


Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği River Plate'te başlayan ve 2022 yazında Benfica'ya giden Fernandez, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nda da oynuyor.



#Chelsea
#Enzo Fernandez
#İngiltere Premier Lig
12 dakika önce
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Chelsea Enzo Fernandez'i rekor bedelle transfer etti
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