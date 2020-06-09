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Chelsea transferde gaza bastı: Yeni hedef Kai Havertz

Chelsea transferde gaza bastı: Yeni hedef Kai Havertz

Hakim Ziyech'i kadrosuna katan ve Timo Werner ile de anlaşma sağlayan Chelsea'de yeni hedef, Bayer Leverkusen forması giyen Kai Havertz oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kai Havertz'in güncel bonservis değeri 81 milyon euro olarak biliniyor.

Kai Havertz'in güncel bonservis değeri 81 milyon euro olarak biliniyor.

Chelsea'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ajax forması giyen Hakim Ziyech'i kadrosuna katan İngiliz ekibi, Liverpool'un da transfer etmek istediği Timo Werner ile de anlaşma sağladı. 2 yıldızın ardından kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Chelsea'de yeni hedef Bayer Leverkusenli Kai Havertz oldu.

Daily Mail'de yer alan habere göre İngiliz ekibi, Real Madrid ve Bayern Münih'in de istediği Havertz için 85 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor. Chelsea daha önce Hakim Ziyech'i 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katarken, Timo Werner'i de 60 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edeceği tahmin ediliyor.

  • Kai Havertz bu sezon 38 karşılaşmada 15 gol ve 8 asistle oynadı.

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