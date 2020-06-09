Chelsea transferde gaza bastı: Yeni hedef Kai Havertz

Chelsea'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ajax forması giyen Hakim Ziyech'i kadrosuna katan İngiliz ekibi, Liverpool'un da transfer etmek istediği Timo Werner ile de anlaşma sağladı. 2 yıldızın ardından kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Chelsea'de yeni hedef Bayer Leverkusenli Kai Havertz oldu.

Daily Mail'de yer alan habere göre İngiliz ekibi, Real Madrid ve Bayern Münih'in de istediği Havertz için 85 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor. Chelsea daha önce Hakim Ziyech'i 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katarken, Timo Werner'i de 60 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edeceği tahmin ediliyor.

Kai Havertz bu sezon 38 karşılaşmada 15 gol ve 8 asistle oynadı.