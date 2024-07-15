Spor

Ciro Immobile Beşiktaş'ta ilk kez idmana çıktı

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Ciro Immobile ilk kez idmana çıktı.

17:24 - 15/07/2024 Pazartesi
DHA
Immobile ilk kez takımla çalıştı.
Immobile ilk kez takımla çalıştı.

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.


Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, pas çalışması ve ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.


Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba antrenmanı takip etti.


Siyah-beyazlı ekip, Slovenya kamp çalışmalarına bugün TSİ 19.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.


IMMOBILE VE SEMİH KILIÇSOY TAKIMLA ÇALIŞTI


Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro İmmobile ve milli takımdan dönen Semih Kılıçsoy da antrenmanda yer aldı. İki futbolcu da çalışmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

#Beşiktaş
#Ciro İmmobile
#Transfer
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