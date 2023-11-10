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Spor

Club Brugge kazandı Beşiktaş'ın Avrupa defteri kapandı

Beşiktaş, Club Brugge'un Lugano'yu mağlup etmesinin ardından Konferans Ligi'ne grup aşamasında veda etti. Siyah beyazlılar, grubundaki maçta Bodo Glimt'e evinde 2-1 mağlup olmuştu.

01:10 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Beşiktaşlı futbolcuların üzüntüsü.

Beşiktaşlı futbolcuların üzüntüsü.

Beşiktaş'ta Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından Avrupa'da da işler yolunda gitmedi. Siyah beyazlılar, gruptaki maçında Bodo Glimt'e 2-1 yenildi. Club Brugge'un Lugano'yu yenmesiyle birlikte Beşiktaş'ın Konferans Ligi grubundan çıkma ihtimali kalmadı. Siyah beyazlı taraftarlar büyük umutlarla başlayan sezonda Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Konferans Ligi'nde oynanan maçların sonuçları;

Slovan Bratislava (Slovakya) - Lille (Fransa): 1-1

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 2-0

Breidablik (İzlanda) - Gent (Belçika): 2-3

Zorya Luhansk (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-3

Club Brugge (Belçika) - Lugano (İsviçre): 2-0

Aston Villa (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Fenerbahçe: 2-0


#Beşiktaş
#Konferans Ligi
#Club Brugge
25 dakika önce
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