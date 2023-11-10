Club Brugge kazandı Beşiktaş'ın Avrupa defteri kapandı

Beşiktaşlı futbolcuların üzüntüsü.
Beşiktaş'ta Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından Avrupa'da da işler yolunda gitmedi. Siyah beyazlılar, gruptaki maçında Bodo Glimt'e 2-1 yenildi. Club Brugge'un Lugano'yu yenmesiyle birlikte Beşiktaş'ın Konferans Ligi grubundan çıkma ihtimali kalmadı. Siyah beyazlı taraftarlar büyük umutlarla başlayan sezonda Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Slovan Bratislava (Slovakya) - Lille (Fransa): 1-1
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 2-0
Breidablik (İzlanda) - Gent (Belçika): 2-3
Zorya Luhansk (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-3
Club Brugge (Belçika) - Lugano (İsviçre): 2-0
Aston Villa (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Fenerbahçe: 2-0