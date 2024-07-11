|
Spor

Copa America'da finalin adı belli oldu

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America'da yarı final maçında Uruguay'ı 1-0 yenen Kolombiya finale yükseldi. Kolombiya finalde Arjantin'in rakibi oldu.

12:03 - 11/07/2024 Perşembe
AA
Finalde Kolombiya ile Arjantin karşı karşıya gelecek.
Finalde Kolombiya ile Arjantin karşı karşıya gelecek.

Bu yıl 48'incisi gerçekleştirilen organizasyonda yarı finalde, Uruguay ile Kolombiya karşılaştı.


Kolombiya, 39. dakikada Jefferson Lerma'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kolombiya'da, Daniel Munoz, 45+1. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.


Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca Kolombiya, karşılaşmayı 1-0 kazanarak finale çıktı.


Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez maçın tamamında forma giydi.


Diğer yarı final maçında Kanada'yı 2-0 yenen Arjantin finale yükselmişti.


2024 Kupa Amerika finalinde Kolombiya ile Arjantin, 15 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'te karşı karşıya gelecek.

#Kolombiya
#Copa America
#Arjantin
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖSYM duyurdu! KPSS-2024/1 tercihleri başladı: İşte tercih kılavuzu detayları