Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Arne Slot’un öğrencileri puanını 16’ya yükselterek haftayı lider kapattı. Henüz galibiyeti olmayan Crystal Palace ise 3 puanda kaldı. Liverpool, milli maçlar için verilecek aranın ardından Chelsea’yi ağırlayacak, Crystal Palace ise Nottingham Forest’e konuk olacak.