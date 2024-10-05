İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti. Liverpool'a Crystal Palace karşısında galibiyeti getiren golü 9. dakikada Diogo Jota kaydetti. Crystal Palace - Liverpool maçının özetini ve İngiltere Premier Lig maç özetlerini haberimizden izleyebilirsiniz.
İngiltere Premier Lig’in 7. haftası açılış maçında Liverpool deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Liverpool 1-0 kazandı. Liverpool'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Diogo Jota kaydetti.
Crystal Palace - Liverpool maç özeti
Müsabakanın 9. dakikasında Diogo Jota, Gakpo’nun pasında topu filelere gönderdi. Liverpool ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, maçın 77. dakikada kaleci Alisson sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Brezilyalı kaleci yerini Vitezslav Jaros’a bıraktı.
Temponun düştüğü ikinci yarıda başka gol olmazken, Liverpool sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Arne Slot’un öğrencileri puanını 16’ya yükselterek haftayı lider kapattı. Henüz galibiyeti olmayan Crystal Palace ise 3 puanda kaldı. Liverpool, milli maçlar için verilecek aranın ardından Chelsea’yi ağırlayacak, Crystal Palace ise Nottingham Forest’e konuk olacak.