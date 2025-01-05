Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a müjde: "10 yıllığına tahsis ediyoruz"

"Bugün Trabzonspor'a dair bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Trabzonspor'umuzun altyapısını güçlendirmek için şehrimizde tam eğitim merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Toplam 82 bin metre kare alan. Ayrıca 28.560 m2 4 antrenman sahası, otopark, idari tesisler, sosyal ve yeşil alanlar da bulunacak."