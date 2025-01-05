Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a müjde: "10 yıllığına tahsis ediyoruz"

AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde bulunan ticari ünite ve bölümlerin 10 yıllığına Trabzonspor'a tahsis edildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde bulunan ticari ünite ve bölümleri 10 yıllığına Trabzonspor'a tahsis edildiğini açıkladı.
"Bugün Trabzonspor'a dair bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Trabzonspor'umuzun altyapısını güçlendirmek için şehrimizde tam eğitim merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Toplam 82 bin metre kare alan. Ayrıca 28.560 m2 4 antrenman sahası, otopark, idari tesisler, sosyal ve yeşil alanlar da bulunacak."
"Şenol Güneş Spor Tesisi içinde bulunan ticari ünite ve bölümleri 10 yıllığına Trabzonspor'a tahsis ediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."