Danylo Trabzonspor'da

Trabzonspor, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in forvet oyuncusu Danylo Sikan'ı kadrosuna kattı. Dün sabah saatlerinde Trabzon'a gelen 23 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 4,5 yıllığına bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bordo-mavili kulüptep yapılan açıklamada, anlaşmaya göre; Shakhtar Donetsk'e sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon Euro 5 taksit halinde ödenecek. 23 yaşındaki futbolcuya; bu sezonun ikinci yarısında 500 bin Euro, sonraki sezonların her birinde 1 miyon Eurıo garanti ücret ödeneceği, menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının % 5'i oranında ödeme yapılacağı bildirildi.

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Bordo-mavili takımda 14 numaralı formayı giyecek olan Danylo Sikan,“Trabzonspor büyük ve büyük hedefleri olan bir kulüp. Aynı şekilde Trabzonspor taraftarlarının da ne derecede büyük taraftarlar olduğunu biliyorum. Bu yüzden Trabzonspor’u tercih ettim" dedi. Genç forvet "Orijinal pozisyon olarak santrfor oyuncusuyum. O pozisyonlarda teknik direktörümüzün uygun göreceği yerlerde oynayacağım. Antrenmanlara ve maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum. Büyük Trabzonspor taraftarlarının da desteğiyle birçok kupa kazanmayı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Zubkov da gelebilir

Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Danylo Sikan, gündemde olan bir başka Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov’un bordo-mavili takıma gelebileceğini söyledi.

23 yaşındaki oyuncu, “Zaman içinde göreceğiz. Belki Zubkov da gelecek” dedi.

Edin Visca görüşme odasına

Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Edin Visca'nın sözleşmesinin uzatılması için görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. 34 yaşındaki Boşnak oyuncuya 2 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek. Visca da Trabzonspor’da kalmak istiyor.

Barış Kupası 50. yılı KKTC'de kutlanacak

Trabzonspor'un, Kıbrıs Barış Kupası zaferinin 50. yıl dönümünü KKTC'de kutlayacağı bildirildi.Bordo-mavili kulüp, 21 Ocak 1975'te Girne'de G.Saray'ı 2-1 yenmiş, Magosa'daki finalde Beşiktaş'ı 1-0 yenerek kupayı kazanmıştı.







