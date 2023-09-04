Davinson Sanchez imzaya geliyor

1.87 boyundaki Davinson Sanchez, sağ ayağını kullanıyor.
Galatasaray, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Davinson Sanchez'i renklerine bağlıyor.
Sarı-kırmızılılar, hem Kolombiyalı stoper hem de kulübü Tottenham ile anlaşma sağladı.
3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 27 yaşındaki savunma oyuncusunun bugün akşam saatlerinde takım arkadaşı Ndombele birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Davinson Sanchez, Premier Lig'de 143 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.