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Spor

Davinson Sanchez imzaya geliyor

Sarı-kırmızılı kulüp, Tottenham forması giyen Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'i bu akşam İstanbul'a getiriyor.

16:20 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
1.87 boyundaki Davinson Sanchez, sağ ayağını kullanıyor.

1.87 boyundaki Davinson Sanchez, sağ ayağını kullanıyor.

Galatasaray, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Davinson Sanchez'i renklerine bağlıyor.


Sarı-kırmızılılar, hem Kolombiyalı stoper hem de kulübü Tottenham ile anlaşma sağladı.


3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 27 yaşındaki savunma oyuncusunun bugün akşam saatlerinde takım arkadaşı Ndombele birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyor.


Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Davinson Sanchez, Premier Lig'de 143 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.





#Galatasaray
#Tottenham
#Davinson Sanchez
1 saat önce
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