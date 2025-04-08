Declan Rice
Arsenal forması giyen İngiliz orta saha Declan Rice, Real Madrid karşısında muhteşem iki frikik golüne imza attı. Yıldız isim 58 ve 70. dakikalarda attığı gollerle Roberto Carlos'u hatırlattı. Declan Rice'ın attığı gollere haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda İngiliz ekibi Arsenal'e konuk oldu.
Mücadelenin ikinci yarısında Arsenal'in İngiliz yıldızı Declan Rice attığı iki frikik golüyle karşılaşmaya damga vurdu.
58 ve 70. dakikalarda topun başına geçen Declan Rice muhteşem iki frikik golüne imza attı.
DECLAN RİCE'IN REAL MADRİD'E ATTIĞI FRİKİK GOLLERİNİ İZLE:
DECLAN RİCE'IN REAL MADRİD'E ATTIĞI FRİKİK GOLLERİNİ İZLE:
Declan Rice'ın attığı 1'inci gol:
Declan Rice'ın attığı 2'nci gol:
#Declan Rice
#Arsenal
#Real Madrid