ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Denizlispor son 16'da

Denizlispor, 5-3 kazandığı maçın rövanşında Altınordu ile 2-2 berabere kaldı ve kupada bir üst tura yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizlisporlu futbolcuların gol sevinci

Denizlisporlu futbolcuların gol sevinci

Fotoğraf: Ramazan ÇETİN / DHA

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Denizlispor, sahasında Altınordu’yu konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. İlk maçı 5-3 kazanan Denizlispor adını son 16'ya yazdırdı.

Denizlispor'un gollerini 6 ve 30. dakikalarda Estupinan kaydetti. İzmir ekibinin golleri ise 52 ve 79'da Kemal Rüzgar'dan geldi.

Denizlispor'un son 16 turundaki rakibi, 20 Aralık Cuma günü çekilecek kura ile belli olacak.





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