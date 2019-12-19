Denizlispor son 16'da

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Denizlispor, sahasında Altınordu’yu konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. İlk maçı 5-3 kazanan Denizlispor adını son 16'ya yazdırdı.

Denizlispor'un gollerini 6 ve 30. dakikalarda Estupinan kaydetti. İzmir ekibinin golleri ise 52 ve 79'da Kemal Rüzgar'dan geldi.

Denizlispor'un son 16 turundaki rakibi, 20 Aralık Cuma günü çekilecek kura ile belli olacak.

Denizlispor, 5-3 kazandığı maçın rövanşında sahasında konuk ettiği Altınordu ile 2-2 berabere kaldı ve kupada bir üst tura yükseldi



⚽6' Estupinan

⚽30' Estupinan

⚽52' Kemal Rüzgar

⚽79' Kemal Rüzgar pic.twitter.com/XzRqUD27bq — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 19 Aralık 2019











