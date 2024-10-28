Derbi sonrası gazeteciye yumruklu saldırı: Burnu kırıldı

Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası gazeteci Emre Kaplan yumruklu saldırıya uğradı. Burnuna aldığı darbe sonrası Kaplan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trendyol Süper Lig 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.
Derbi yenilgisinin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel ile futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar hakem kararlarına tepki göstererek açıklamalarda bulundu.
Konuşma sonrası Beşiktaşlı yöneticiler Emre Kaplan ile konuşmak istedi.
O sırada Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar, gazeteci Emre Kaplan'a yumruk attı. Aldığı darbe sonrası burnu kırılan Emre Kaplan hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan olayların ardından Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Yücel, "Biz olaya şahit olmadık. Haberi aldık. Yapabildiği en büyük hatayı yapmış. Olayın kendisi başlı başına felaket. Kınıyoruz. Diğer taraftan da biz hakemden dolayı kan ağlıyoruz. Tamamiyle maçın önüne geçecek bir olay yarattı. Şu anda herhalde bunu konuşuyorsunuz. Ben tekrardan Emre kardeşime çok çok geçmiş olsun diliyorum. Bu olayı asla tasvip etmiyorum. Sonuna kadar kınıyorum." ifadelerini kullandı.