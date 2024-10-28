Derbi sonrası gazeteciye yumruklu saldırı: Burnu kırıldı

Yücel, "Biz olaya şahit olmadık. Haberi aldık. Yapabildiği en büyük hatayı yapmış. Olayın kendisi başlı başına felaket. Kınıyoruz. Diğer taraftan da biz hakemden dolayı kan ağlıyoruz. Tamamiyle maçın önüne geçecek bir olay yarattı. Şu anda herhalde bunu konuşuyorsunuz. Ben tekrardan Emre kardeşime çok çok geçmiş olsun diliyorum. Bu olayı asla tasvip etmiyorum. Sonuna kadar kınıyorum." ifadelerini kullandı.