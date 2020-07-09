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Derbiyi Barcelona kazandı, Espanyol La Liga'ya veda etti (ÖZET)

Derbiyi Barcelona kazandı, Espanyol La Liga'ya veda etti

Barcelona sahasında konuk ettiği Espanyol'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Espanyol küme düşerken, Barcelona ise zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmanın özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Suarez'in gol sevinci

Suarez'in gol sevinci

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 1-0 yendi.

Barselona kentinin iki takımını karşı karşıya getiren derbinin ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarının 56. dakikasında Luis Suarez'in golüyle öne geçen Barcelona, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Fati ve Lozano kırmızı kart gördü

Karşılaşmada, Barcelona'dan Ansu Fati (Dk. 50) ve Espanyol'dan Pol Lozano (Dk. 54) kırmızı kart görerek takımlarını 10'ar kişi bıraktı.

Derbide alınan sonuçla puanını 76'ya çıkaran Barcelona, şampiyonluk yarışında bir maçı eksik olan Real Madrid'in 1 puan ardından ikincilikteki yerini korudu.

Real Madrid, cuma günü sahasında Alaves'e karşı oynayacak.

Espanyol ise 24 puanda kalarak, La Liga'da küme düştüğü kesinleşen ilk takım oldu.


Suarez Barcelona tarihine geçti

Luis Suarez, Barcelona'nın en golcü 3. futbolcusu oldu

Bu arada Barcelona formasıyla 195. golünü atan Uruguaylı Luis Suarez, kulüp tarihinin en golcü futbolcuları sıralamasında üçüncülüğe yükseldi.

Listede Lionel Messi (630) birinci sırada bulunurken, onu Cesar Rodriguez (232), Luis Suarez (195) ve Ladislao Kubala (194) izliyor.

Barcelona'nın Espanyol'u 1-0 yendiği maçın özeti;


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