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Spor

Dev final öncesi trafik oluştu: Yüzlerce taraftar stada yürüyerek gitti

İstanbul bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapıyor. Inter ve Manchester City arasında oynanacak müsabaka öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde trafik oluştu, yüzlerce taraftar stada yürüyerek gitti.

20:58 . 10/06/2023 Cumartesi
DHA
Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde trafik oluştu yüzlerce taraftar stada yürüyerek gitti.

Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde trafik oluştu yüzlerce taraftar stada yürüyerek gitti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline saatler kala, stat çevresindeki yollarda yoğun trafik oluştu. Stada taksi, özel araç ve otobüslerle gelen yüzlerce taraftar, araçlardan inerek stada yürüdü.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ve Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline saatler kaldı. Stada özel araç, taksi ve otobüslerle gelen taraftarlardan bazıları Başakşehir'de, Hürriyet Bulvarı ve 1.İkitelli Caddesi'nde inerek yaklaşık 3 kilometrelik yolu yürümeye başladı. Stada ulaşan yollardan biri olan O3 Bağlantı yan yolda trafik bazı noktalarda tamamen kilitlendi.

 


#Şampiyonlar Lİgi
#Inter
#Manchester City
#Atatürk Olimpiyat Stadyumu
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