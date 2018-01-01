Diego Costa ve Vitolo resmen Atletico'da

Atletico Madrid Kulübü, ara transfer dönemine başlamadan hızlı girdi. Madrid ekibi, Diego Costa ve Vitolo ile daha önce anlaştığını açıklamış ama 1 Ocak 2017’ye kadar olan transfer yasağından dolayı iki futbolcuya forma giydirememişti.
Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Costa ve Vitola’ya hoş geldin mesajı yayınladı.
📸 | FOTOGALERÍA
🔴⚪️🔴 ¡El Wanda @Metropolitano dio la bienvenida a @diegocosta! ¡Descúbrelo en fotos!
➡ https://t.co/R2jpCog8s2#AúpaAtleti #BienvenidoDiegoCosta pic.twitter.com/ZDpuVxligT
📸 | FOTOGALERÍA
- Diego Costa 18, Vitolo ise 23 numaralı forma ile Atletico Madrid’de mücadele edecek.
Beşiktaşlı taraftarlar sezon başında İspanyol golcü için '#ComeToBesiktas' çılgınlığı başlatıp Costa'nın Instagram'ını yorum yağmuruna tutmuştu.
Yorum