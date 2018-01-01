LA LİGA

Diego Costa ve Vitolo resmen Atletico'da

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, ara transfer dönemi öncesinde anlaştığı fakat transfer yasağından dolayı oynatamadığı Diego Costa ve Vitolo’yu basının karşısına çıkardı.

Haber Merkezi IHA
Diego Costa yaptığı konuşmada, kendisini kulübe tekrar getiren için teşekkür etti.

Diego Costa yaptığı konuşmada, kendisini kulübe tekrar getiren için teşekkür etti.

Fotoğraf: IHA


Atletico Madrid Kulübü, ara transfer dönemine başlamadan hızlı girdi. Madrid ekibi, Diego Costa ve Vitolo ile daha önce anlaştığını açıklamış ama 1 Ocak 2017’ye kadar olan transfer yasağından dolayı iki futbolcuya forma giydirememişti.

Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Costa ve Vitola’ya hoş geldin mesajı yayınladı.

  • Diego Costa 18, Vitolo ise 23 numaralı forma ile Atletico Madrid’de mücadele edecek.

Diego Costa, Atletico Madrid'de 18 numaralı formayla mücadele edecek.
Diego Costa, Atletico Madrid'de 18 numaralı formayla mücadele edecek.

Beşiktaşlı taraftarlar sezon başında İspanyol golcü için '#ComeToBesiktas' çılgınlığı başlatıp Costa'nın Instagram'ını yorum yağmuruna tutmuştu.

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