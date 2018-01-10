Diego Forlan'dan sürpriz transfer

Uruguay Milli Takımı'nın en golcü oyuncularından olan Diego Forlan, futbol kariyerini sürdürmeye devam ediyor.

Son olarak Hindistan Ligi takımlarından Mumbai City'de oynayan 38 yaşındaki futbolcu, Hong Kong takımlarından Kitchee'ye imza attı. Forlan'ın geçtiğimiz günlerde ülkesi takımlarından Penarol'a döneceği iddia edilmişti.

Önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacak olan Forlan'ın sezon bitimiyle ise fizik durumuna göre futbolu bırakıp bırakmama kararını vereceği ifade edildi.

Forlan, son olarak forma giydiği Hindistan Ligi'nde 11 resmi maça çıkmış ve bu mücadelelerde 5 gol atıp, 2 asist yapmıştı.