LA LİGA

Diego Forlan'dan sürpriz transfer

Uruguay'ın dünya futboluna sunduğu en büyük yeteneklerden olan Diego Forlan, futbol kariyerini 1 yıl daha sürdürme kararı aldı. Son olarak Hindistan Ligi takımlarından Mumbai City'de oynayan Forlan, sürpriz bir kararla Hong Kong takımı Kitchee'ye transfer oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
38 yaşındaki Diego Forlan, Mumbai City'den ayrılarak Hong Kong takımı Kitchee'ye transfer oldu.

38 yaşındaki Diego Forlan, Mumbai City'den ayrılarak Hong Kong takımı Kitchee'ye transfer oldu.

Uruguay Milli Takımı'nın en golcü oyuncularından olan Diego Forlan, futbol kariyerini sürdürmeye devam ediyor.

Son olarak Hindistan Ligi takımlarından Mumbai City'de oynayan 38 yaşındaki futbolcu, Hong Kong takımlarından Kitchee'ye imza attı. Forlan'ın geçtiğimiz günlerde ülkesi takımlarından Penarol'a döneceği iddia edilmişti.
Önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacak olan Forlan'ın sezon bitimiyle ise fizik durumuna göre futbolu bırakıp bırakmama kararını vereceği ifade edildi.

Forlan, son olarak forma giydiği Hindistan Ligi'nde 11 resmi maça çıkmış ve bu mücadelelerde 5 gol atıp, 2 asist yapmıştı.

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