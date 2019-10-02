Dolberg'in saatini çalan Diaby-Fadiga takımdan kovuldu
LİGUE 1

Dolberg'in saatini çalan Diaby-Fadiga takımdan kovuldu

Nice forması giyen Diaby-Fadiga'nın, takım arkadaşı Dolberg'in lüks kol saatini çalması sebebiyle sözleşmesi feshedildi.

Haber Merkezi AA
Diaby-Fadiga (solda) ile Dolberg (sağda)

Diaby-Fadiga (solda) ile Dolberg (sağda)

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nice'de forma giyen forvet oyuncusu Lamine Diaby-Fadiga, takım arkadaşı Kasper Dolberg'in lüks kol saatini çaldığını itiraf etmesinin ardından takımından kovulduğu bildirildi.

Fransız Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Nice, takım arkadaşı Kasper Dolberg'in kol saatini soyunma odasında çaldığını itiraf etmesinden sonra, 18 yaşındaki Lamine Diaby-Fadiga'nın sözleşmesini feshetmiştir" ifadesi kullanıldı.

Saatin değeri 70 bin euro

Nice'nin Ajax'tan sezon başında transfer ettiği 21 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Kasper Dolberg, 16 Eylül'de kol saatinin çalınmasıyla polise başvuruda bulunmuştu.

Fransız medyasında yer alan haberlerde, çalınan kol saatinin değerinin 70 bin euro olduğu iddia edildi.

Nice altyapısında yetişen 18 yaşındaki Diaby-Fadiga, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 19 kez forma giyip 13 gol atarken, kulubünde 7 resmi maça çıkmıştı.
Nice altyapısında yetişen 18 yaşındaki Diaby-Fadiga, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 19 kez forma giyip 13 gol atarken, kulubünde 7 resmi maça çıkmıştı.

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