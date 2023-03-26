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Spor

Dragisa Gudelj sahada fenalaştı ambulans hastaneye götürdü

İspanya 3. Ligi'nde Cordoba ile Ferrol arasında oynanan maçta, Dragisa Gudelj fenalaştı ve yere yığıldı. Sahaya giren ambulans, oyuncuyu hastaneye götürdü.

Haber Merkezi
12:51 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Dragisa Gudelj hastaneye götürülürken bilinci açıktı.

Dragisa Gudelj hastaneye götürülürken bilinci açıktı.

İspanya 3. Ligi'nde Cordoba ile Ferrol karşı karşıya geldi. Mücadelenin 11. dakikasında yaşanan korku dolu bir an sonrasında karşılaşma tatil edildi.


Dragisa Gudelj sahada fenalaştı

Maçın 11. dakikasında Cordoba forması giyen Dragisa Gudelj bir anda yere yığıldı. Hakemin ve oyuncuların sağlık ekiplerini hızlı bir şekilde sahaya davet etmesiyle birlikte 25 yaşındaki oyuncuya ilk müdahale yapıldı. Bilinci kapanan oyuncu, sahaya giren ambulans ile hastaneye götürüldü. Dragisa Gudelj'in ambulansa bindirilirken, bilincini açık olduğu ve hastaneye gitmek istemediği öğrenildi. Fakat genel sağlık kontrolleri için oyuncu hastaneye götürüldü.


25 yaşındaki Dragisa Gudelj, Sevilla forması giyen Nemanja Gudelj'in kardeşi.


#Dragisa Gudelj
#Nemanja Gudelj
#İspanya
24 dakika önce
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