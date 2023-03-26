Dragisa Gudelj sahada fenalaştı ambulans hastaneye götürdü

Maçın 11. dakikasında Cordoba forması giyen Dragisa Gudelj bir anda yere yığıldı. Hakemin ve oyuncuların sağlık ekiplerini hızlı bir şekilde sahaya davet etmesiyle birlikte 25 yaşındaki oyuncuya ilk müdahale yapıldı. Bilinci kapanan oyuncu, sahaya giren ambulans ile hastaneye götürüldü. Dragisa Gudelj'in ambulansa bindirilirken, bilincini açık olduğu ve hastaneye gitmek istemediği öğrenildi. Fakat genel sağlık kontrolleri için oyuncu hastaneye götürüldü.