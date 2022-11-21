ÖZET | Senegal-Hollanda: 0-2

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Suya indirim kararını mahkemeye taşıyan Mansur Yavaş ABB Meclisi'nde kendini böyle savundu: Su zenginlere pahalı geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Meclis toplantısına katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş, 'Ankara'nın su gerçekleri' başlıklı bir sunum yaptı. Su tarifesinde yüzde 50 indirim kararını mahkemeye taşıdığı için eleştirilen Yavaş, su faturalarının havuzunu dolduranlara ve zenginlere pahalı geldiğini söyledi. Yavaş, "Şimdi suyu ucuzlatırsanız başlayacaklar tarımda, hobi bahçelerinde, domateste kullanmaya. Ankara halkı susuz kalacak. Bu sonucu mu bekliyorsunuz?" dedi.