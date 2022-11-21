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ÖZET | Senegal-Hollanda: 0-2

Hollanda, Dünya Kupası A Grubu maçında Senegal'i 2-0 mağlup etti. Portakalların galibiyet gollerini Gakpo ve Klaassen attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası özet izle: Senegal-Hollanda maç özeti ve golleri izle
Gakpo ve De Jong'un gol sevinci.

2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Senegal, Hollanda'ya 2-0 mağlup oldu.

Al Thumama Stadyumu'ndaki maçta Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Wilton Sampaio yönettiği maçta Senegal, Hollanda'ya 2-0'lık skorla yenildi. Mücadelede Hollanda'nın gollerini 84'üncü dakikada Cody Mathes Gakpo, 90 9'uncu dakikada Davy Klaassen kaydetti.

  • Senegal ikinci maçında Katar ile 25 Kasım'da mücadele edecek. Hollanda ise aynı gün Ekvador ile karşılaşacak.

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