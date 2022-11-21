ÖZET | Senegal-Hollanda: 0-2

2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Senegal, Hollanda'ya 2-0 mağlup oldu.
Al Thumama Stadyumu'ndaki maçta Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Wilton Sampaio yönettiği maçta Senegal, Hollanda'ya 2-0'lık skorla yenildi. Mücadelede Hollanda'nın gollerini 84'üncü dakikada Cody Mathes Gakpo, 90 9'uncu dakikada Davy Klaassen kaydetti.
- Senegal ikinci maçında Katar ile 25 Kasım'da mücadele edecek. Hollanda ise aynı gün Ekvador ile karşılaşacak.
Hollanda'nın golleri;
🇳🇱🏆⚽ GOOLL! | Portakallar kilidi açtı! De Jong harika ortaladı, Gakpo kafayı harika vurdu! pic.twitter.com/d0DkcWjHat
🇳🇱🏆⚽ GOOLL! | Portakallar kilidi açtı! De Jong harika ortaladı, Gakpo kafayı harika vurdu! pic.twitter.com/d0DkcWjHat— TRT Spor (@trtspor) November 21, 2022
🏆⚽ GOOLL! | Klaassen fişi çekiyor ve maçı bitiriyor! pic.twitter.com/bBJtZvHZDu
🏆⚽ GOOLL! | Klaassen fişi çekiyor ve maçı bitiriyor! pic.twitter.com/bBJtZvHZDu— TRT Spor (@trtspor) November 21, 2022