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Dünya Kupası'na Avrupa Kıtası’ndan 16 takım katılacak

Dünya Kupası'na Avrupa Kıtası’ndan 16 takım katılacak

Haber Merkezi
13:5824/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dünya Kupası
Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupasına, Avrupa’dan 16 takım katılacak. Bu yolda Avrupa Kıtası Elemeleri’nde 54 takım 12 farklı grupta mücadele edecek.

12 grup birincileri doğrudan Dünya Kupası vizesi alırken, diğer 4 takım ise şu şekilde belirlenecek: Elemelerde gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

#Dünya Kupası
#Uluslar Ligi
#Türkiye

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