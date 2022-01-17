Dünyaca ünlü futbolcu Adanaspor'da

Adanaspor, ses getiren bir transfer imza attı.
Turuncu-beyazlılar, son olarak Derby County forması giyen İngiliz kanat oyuncusu Jordon Ibe'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
CV'sinde Liverpool da bulunan Jordon Ibe, Premier Lig'de toplamda çıktığı 119 maçta 4 gol 10 asist kaydetti.
1 Temmuz 2021 tarihinden bu yana kulüpsüz olan Jordon Ibe'ın transfer fotoğrafındaki kilolu görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu.
✍️ Kulübümüz 26 yaşındaki forvet oyuncusu Jordon Ibe ile 3,5 yıllığına anlaşma sağlamıştır🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/766u1yKYvM
✍️ Kulübümüz 26 yaşındaki forvet oyuncusu Jordon Ibe ile 3,5 yıllığına anlaşma sağlamıştır🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/766u1yKYvM— Adanaspor A.Ş. 🇹🇷 (@AdanasporResmi) January 17, 2022