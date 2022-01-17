Spor Dünyaca ünlü futbolcu Adanasporda
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Dünyaca ünlü futbolcu Adanaspor'da

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Liverpool'un eski yıldızı Jordon Ibe'ı renklerine bağladı. 26 yaşındaki futbolcunun kilolu görüntüsü ise dikkati çekti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyaca ünlü futbolcu Adanasporda
Jordon Ibe imzayı attı.

Adanaspor, ses getiren bir transfer imza attı.

Turuncu-beyazlılar, son olarak Derby County forması giyen İngiliz kanat oyuncusu Jordon Ibe'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

CV'sinde Liverpool da bulunan Jordon Ibe, Premier Lig'de toplamda çıktığı 119 maçta 4 gol 10 asist kaydetti.

1 Temmuz 2021 tarihinden bu yana kulüpsüz olan Jordon Ibe'ın transfer fotoğrafındaki kilolu görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu.

Heyecanlandıran transfer iddiası: İki dünya yıldızı TFF 1. Lig'e geliyor
SPOR
Heyecanlandıran transfer iddiası: İki dünya yıldızı TFF 1. Lig'e geliyor


Uzmanlar açıkladı

Uzmanlar açıkladı

Rekor sayıları gören İstanbul'da pik seviye yakın mı?
Transfer fotoğrafı olay oldu

Transfer fotoğrafı olay oldu

​Dünyaca ünlü futbolcu TFF 1. Lig ekibine imza attı.
CHP Sözcüsü Öztrak HDPli Güzel için kendisine yöneltilen soruya tepki gösterdi: Lafın tamamı akıllıya söylenmez

​Mahkeme Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Erdoğan, deprem konutlarının teslim töreninde konuşuyor.
2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

Bankalar tek tek açıkladı

Bankalar tek tek açıkladı

​Emekliler için promosyon zamanı: Hangi banka ne kadar veriyor?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.