Durgunsu Kano Milli Takımı Slovakya'da 2'si altın 6 madalya kazandı

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da 22 ülkenin katılımıyla düzenlenen 38. Uluslararası Bratislava Regatta yarışlarında Durgunsu Kano Milli Takımı sporcuları mücadele etti.





Organizasyonda ilk gün sonuçlarında milli sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalya elde etti.



