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Durgunsu Kano Milli Takımı Slovakya'da 2'si altın 6 madalya kazandı

Durgunsu Kano Milli Takımı Slovakya'da 2'si altın 6 madalya kazandı

14:3924/05/2025, Cumartesi
AA
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Milli sporcular 6 madalya kazandı.
Milli sporcular 6 madalya kazandı.

Durgunsu Kano Milli Takımı, Slovakya'da düzenlenen 38. Uluslararası Bratislava Regatta yarışlarında 2 altın, 2 gümüş, 2 de bronz madalya kazandı.

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da 22 ülkenin katılımıyla düzenlenen 38. Uluslararası Bratislava Regatta yarışlarında Durgunsu Kano Milli Takımı sporcuları mücadele etti.


Organizasyonda ilk gün sonuçlarında milli sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalya elde etti.


Bratislava'da milli kanoculardan Resul Aydın C1-23 Yaş Altı 1000 metre kategorisinde gümüş, Taha Erkam Usta ise 23 yaş altı 1000 metrede bronz, Hasan Saraç K1 1000 metre kategorisinde altın, Muhammet Emin Sulak K1 1000 metrede bronz, Ramazan Canbek-Muharrem Soycan ikilisi K2 1000 metre kategorisinde altın, Işılsu Karvan-Özgenas Yıldız ikilisi ise K2 1000 metrede gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

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