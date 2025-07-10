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Edin Dzeko'nun yeni takımı resmen açıklandı

Edin Dzeko'nun yeni takımı resmen açıklandı

16:3510/07/2025, Perşembe
AA
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Dzeko, kulüp tesislerinde poz verdi.
Dzeko, kulüp tesislerinde poz verdi.

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe'den ayrılan Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fiorentina, Edin Dzeko'yu kadrosuna dahil etti.


İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "Dzeko, 30 Haziran 2026'ya kadar kulüpte kalmasını sağlayacak, belirli şartların sağlanması halinde 30 Haziran 2027'ye kadar otomatik olarak yenilenecek bir sözleşmeye imza attı" denildi.


Kariyerinde Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter formalarını da giyen 39 yaşındaki futbolcu, son iki sezonda Fenerbahçe'de görev yaptığı 99 resmi maçta 46 gol attı.






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