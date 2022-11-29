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ÖZET| Ekvador-Senegal: 1-2

2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Ekvador'u 2-1 mağlup eden Senegal, Hollanda'nın ardından bir üst tura yükseldi. A Grubu'ndaki diğer maçta Hollanda, Katar'ı 2-0 mağlup etti. Ekvador-Senegal maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekvador-Senegal 1-2 maç özeti ve golleri izle: Dünya Kupası maç özetleri
Senegalli futbolcuların gol sevinçleri

2022 Dünya Kupası A Grubu son maçında Ekvador ile Senegal karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Senegal, grubu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. A Grubu'nda diğer maçta Katar'ı 2-0 yenen Hollanda, lider olarak yükseldi.

Senegal'e galibiyeti ve turu getiren golleri 44. dakikada penaltıdan Ismaila Sarr ve 70. dakikada Kalidou Koulibaly kaydetti. Ekvador'un tek golünü ise 67. dakikada Moises Caicedo attı.

  • Senegal'in son 16 turundaki rakibi, B Grubu'nu lider olarak tamamlayan ülke olacak.

Ekvador-Senegal maç özeti

Ekvador-Senegal maç özetini izlemek için tıklayınız.
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