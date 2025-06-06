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Elif Bayram Galatasaray'da

Elif Bayram Galatasaray'da

17:206/06/2025, Cuma
AA
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Elif Bayram uzun yıllar Beşiktaş forması giymişti.
Elif Bayram uzun yıllar Beşiktaş forması giymişti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında milli basketbolcu Elif Bayram ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Elif Bayram'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"7 sezondur ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş forması ile mücadele eden ve takım kaptanlığı görevi de yapan Elif Bayram'a yeni sezonda parçalı formamız ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz."






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