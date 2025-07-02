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Emir Tintiş 1461 Trabzon FK'ya transfer oldu

Emir Tintiş 1461 Trabzon FK'ya transfer oldu

12:532/07/2025, Çarşamba
IHA
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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Adanaspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adanasporlu Candeias (solda) ile Fatih Karagümrüklü Emir Tintiş (sağda) mücadele etti.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Adanaspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adanasporlu Candeias (solda) ile Fatih Karagümrüklü Emir Tintiş (sağda) mücadele etti.

Fatih Karagümrük, 21 yaşındaki futbolcu Emir Tintiş’in 1461 Trabzon FK’ya transfer olduğunu açıkladı.

Kırmızı-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Emir Tintiş. 2022-2023 sezonundan bu yana Fatih Karagümrük forması giyen oyuncumuz Emir Tintiş, 1461 Trabzon FK’ya transfer olmuştur. Emir Tintiş’e hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


21 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük ile 28 resmi maça çıktı.

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