Emir Tintiş 1461 Trabzon FK'ya transfer oldu

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Adanaspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adanasporlu Candeias (solda) ile Fatih Karagümrüklü Emir Tintiş (sağda) mücadele etti.