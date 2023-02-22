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Spor

Enner Valencia'da tek sorun süre

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden biri olan Enner Valencia ile görüşmeler devam ediyor. Sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme imzalamak isterken, tek sorun yapılacak anlaşmanın süresi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:18 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia ile masaya oturdu. Sarı-lacivertli kulüp, golcü oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor. Fakat henüz bir anlaşma sağlanmış değil.


Valencia'da sorun süre

Fenerbahçe'de Enner Valencia ile yapılan görüşmelerde ise sorun sözleşme süresi. 34 yaşındaki golcünün yaşını da göz önüne alan yönetim 1 yıllık ya da 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme öneriyor. Suudi Arabistan ve Brezilya'dan teklifler alan, İstanbul ve Fenerbahçe'de mutlu olan Valencia'nın önceliği san-lacivertli takım. Ancak Ekvadorlu golcünün kariyerinin belki de son sözleşmesinde iyi bir ücretin yanı sıra uzun süreli sözleşme istemesi önündeki en büyük engel.


Internacional ile anlaştığı iddia edildi

Brezilya Seri A ekibi Internacional'ın, Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia ile sezon sonu için anlaşma sağladığı iddia edildi. Internacional sezon sonunda sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi sona erecek Valencia'yı hemen kadroya katmak istedi, ancak teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı görüşme sonrası golcü oyuncu sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti.


Bu sezon Fenerbahçe ile 30 karşılaşmada süre alan Enner Valencia, 23 gol ve 4 asistle oynadı. Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.





#Enner Valencia
#Fenerbahçe
#transfer haberleri
2 saat önce
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Enner Valencia'da tek sorun süre
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