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Eren Dinkci A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Eren Dinkci A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

09:2018/11/2024, Pazartesi
AA
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Eren Dinkci
Eren Dinkci

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ maçı öncesinde sakatlığı bulunan Eren Dinkci, kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında 19 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen Eren Dinkci, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.


Dün oynanan Galler müsabakasında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, cezası sebebiyle Karadağ maçının kadrosundan çıkarılmıştı.


A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ müsabakası öncesinde Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan Cihan Çanak ve Kayserisporlu Gökhan Sazdağı'nı kadroya dahil etmişti.




#A Milli Takım
#Karadağ
#Eren Dinkçi

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