Eren Dinkci A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında 19 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen Eren Dinkci, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Dün oynanan Galler müsabakasında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, cezası sebebiyle Karadağ maçının kadrosundan çıkarılmıştı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ müsabakası öncesinde Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan Cihan Çanak ve Kayserisporlu Gökhan Sazdağı'nı kadroya dahil etmişti.
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