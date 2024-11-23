Erling Haaland'a şok! Hapse girebilir

Manchester City'de yıllık olarak yaklaşık 20 milyon Euro kazanan Erling Haaland'ın, İsviçre'de 65 Euro'luk trafik cezasını ödemediği için hapse girme ihtimali bulunduğu belirtildi. NTV Spor'un İsviçre gazetesi Blick'ten aktardığı habere göre; Haaland, 2023 yılında Vaud kantonunda 60 İsviçre Frangı (65 Euro) trafik cezasına çarptırıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Haaland'ın takımı Manchester City, aynı turnuvada yer alan İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelmeyecek. Yıldız futbolcunun bu sezonki fikstüre göre şu an için İsviçre'ye gitme ihtimali bulunmuyor.