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Erling Haaland'a şok! Hapse girebilir

Erling Haaland'a şok! Hapse girebilir

10:3323/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
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Erling Haaland bu sezon 16 maçta 15 gole imza attı.
Erling Haaland bu sezon 16 maçta 15 gole imza attı.

Manchester City forması giyen Norveçli yıldız Erling Haaland'ın, geçtiğimiz yıldan kalan trafik cezasını ödememesi nedeniyle İsviçre'de hapis yatabileceği öne sürüldü.

Manchester City'de yıllık olarak yaklaşık 20 milyon Euro kazanan Erling Haaland'ın, İsviçre'de 65 Euro'luk trafik cezasını ödemediği için hapse girme ihtimali bulunduğu belirtildi. NTV Spor'un İsviçre gazetesi Blick'ten aktardığı habere göre; Haaland, 2023 yılında Vaud kantonunda 60 İsviçre Frangı (65 Euro) trafik cezasına çarptırıldı.


Norveçli futbolcunun para cezasını 1 yıldır ödememesi nedeniyle hapse girme tehlikesinin bulunduğu iddia edildi. Habere göre; Erling Haaland'ın İsviçre'ye geri dönmesi durumunda 1 gün hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya kalacak.


Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Haaland'ın takımı Manchester City, aynı turnuvada yer alan İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelmeyecek. Yıldız futbolcunun bu sezonki fikstüre göre şu an için İsviçre'ye gitme ihtimali bulunmuyor.



#Erling Haaland
#Manchester City
#İsviçre

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