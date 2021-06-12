Spor Grubumuzda Galler ile İsviçre berabere kaldı
FUTBOL FUTBOL

Grubumuzda Galler ile İsviçre berabere kaldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda İsviçre ile Galler 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
EURO 2020 Galler İsviçre maçı özeti ve golleri izle
​Galler-İsviçre mücadelesinden bir kare

EURO 2020'nin ikinci maçında Galler ile İsviçre Azerbaycan'da karşı karşıya geldi. Milli takımımızın grubundaki bu mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi.

İsviçre'nin golünü 49. dakikada Breel Embolo kaydederken, Galler'in golünü ise 74. dakikada Kieffer Moore attı.

EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takımımız deplasmanda İtalya'ya 3-0 kaybetmişti. Galler ile İsviçre'nin berabere kalmasının ardından millerimiz şu anda grupta son sırada yer alıyor.

Fikstür

A Milli Takımımız Çarşamba günü saat 19.00'da Galler ile karşılaşacak. İtalya ile de İsviçre yine aynı gün saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

İsviçre'nin attığı gol;

Galler'in beraberlik golü

EURO 2020 maçında adından söz ettiren golcü Embolo
SPOR
EURO 2020 maçında adından söz ettiren golcü Embolo


Abone Ol Google News
Kastamonuda film gibi olay

Kastamonu'da film gibi olay

Camiden anons yaptırıp köylüleri kandırmışlar.
Kanamaya neden olabilir

Kanamaya neden olabilir

​Kan sulandırıcı kullananlar kiraz tüketirken dikkat.
Yılmaz Erbek Apartmanı depremde göz göre göre yıkılmış: Yetersiz denetim, işçilik hatası, eksik malzeme

38 noktada çalışmalar sürüyor.

​İsrail ve İsveç firmaları Türkiye'ye satışları durdurdu.

Sağlıklı ve Lüks Nişantaşı'nda yükseliyor!

Sağlıklı ve Lüks Nişantaşı'nda yükseliyor!

​Dap Yapı'dan Sağlıklı Evler

​Beş terörist daha etkisiz hale getirildi.

Koca: Bu sabahtan itibaren randevu alabilecekler

​Eriksen'in kalbinin durduğu sırada soğukkanlılıkla müdahalede bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.