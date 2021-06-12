Grubumuzda Galler ile İsviçre berabere kaldı

EURO 2020'nin ikinci maçında Galler ile İsviçre Azerbaycan'da karşı karşıya geldi. Milli takımımızın grubundaki bu mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi.

İsviçre'nin golünü 49. dakikada Breel Embolo kaydederken, Galler'in golünü ise 74. dakikada Kieffer Moore attı.

EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takımımız deplasmanda İtalya'ya 3-0 kaybetmişti. Galler ile İsviçre'nin berabere kalmasının ardından millerimiz şu anda grupta son sırada yer alıyor.

Fikstür

A Milli Takımımız Çarşamba günü saat 19.00'da Galler ile karşılaşacak. İtalya ile de İsviçre yine aynı gün saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

İsviçre'nin attığı gol;

REKLAM

⚽İsviçre, Embolo'nun kafa vuruşuyla Galler karşısında 1-0 öne geçiyor. #EURO2020 #WAL #SUI pic.twitter.com/FzMwwPM13l — TRT Spor (@trtspor) June 12, 2021

Galler'in beraberlik golü

⚽Galler, İsviçre'ye Kieffer Moore'la cevap veriyor ve skor 1-1 oluyor. #EURO2020 #WAL #SUI pic.twitter.com/Fk0gA9J0vV — TRT Spor (@trtspor) June 12, 2021

SPOR EURO 2020 maçında adından söz ettiren golcü Embolo



