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Spor

EURO 2024 Yolundaki A Milli Takımın Rakibi Japonya

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’ndeki 6. maçında 12 Ekim’de Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu kritik sınav öncesi 2022 Dünya Kupası’nın sürpriz takımı Japonya ile hazırlık maçı oynayacak.

13:52 . 11/09/2023 Pazartesi
AA
Karşılaşma yarın saat 15.20'de oynanacak.

Karşılaşma yarın saat 15.20'de oynanacak.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda 10 puanla liderlik koltuğunda oturan A Milli Futbol Takımımız, Almanya’da düzenlenecek şampiyonaya katılma hedefine ulaşmak için hazırlıklarına yarın Belçika’da Asya’nın güçlü temsilcisi Japonya ile yapacağı hazırlık maçıyla devam ediyor.


A Milli Takım, Japonya ile 3. kez karşılaşacak

Türkiye ile Japonya, A Millî düzeyde daha önce biri özel, diğeri resmî olmak üzere toplam iki kez karşı karşıya geldi. İki ülke arasında ilk kez 15 Haziran 1997 tarihinde Kirin Kupası kapsamında oynanan özel maçtan Japonya 1-0 galibiyetle ayrılırken, A Milli Futbol Takımı da üçüncülük kürsüsüne çıktığı Japonya ve Güney Kore’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Japonya'yı kendi seyircisi önünde Ümit Davala’nın golüyle aynı skorla saf dışı bıraktı. A Milli Takım, Japonya ile üçüncü maçını 21 yıl sonra yarın Belçika’da oynayacak.


FIFA Sıralamasında 20. sırada

A Milli Takımımızın Belçika’nın Genk şehrindeki Cegeka Arena Stadı’nda karşı karşıya geleceği Japonya, FIFA Dünya Sıralaması’nda 20. sırada, Asya Futbol Konfederasyonu'na üye ülkeler arasında ise 1 numarada yer alıyor.


Katar’da çeyrek finalin kapasından döndüler

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda mücadele eden Japonya Milli Takımı, E Grubu’nda Kosta Rika’ya 1-0 yenilmesine karşın Almanya ve İspanya’yı 2-1’lik skorla mağlup ederek büyük ses getirmiş ve ikinci tura grup lideri olarak çıkmayı başarmıştı. Asya temsilcisi Dünya Kupası’na son 16 turunda şampiyonayı 3. olarak tamamlayan Hırvatistan’a seri penaltılar sonucunda 3-1 yenilerek veda etti.

Dünya Kupası'na damga vuran Japonya.
Japonya, Dünya Kupası’nın ardından Almanya’yı bir kez daha yendi

Japonya, millilerimiz ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki çıktığı son sınavında Katar’da mağlup etmeyi başardığı, 4 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Almanya ile karşılaştı. Japonya 9 Eylül’de Almanya’da oynanan karşılaşmada güçlü rakibini Junya Ito, Ayase Ueda, Takuma Asano ve Ao Tanaka’nın golleriyle 4-1 mağlup etti. Almanya'nın tek golü ise 19. dakikada Leroy Sane'den geldi. Bu karşılaşmanın ardından Almanya’da teknik direktör Hansi Flick’in görevine son verildi.

Japonya hazırlık maçında Almanya'yı 4-1 mağlup etti.
Japonya’nın kadrosunda birçok uluslararası yıldız var

Japonya’nın kadrosunda ülke takımlarında oynayan futbolcuların yanı sıra Tomiyasu (Arsenal), Kamada (Lazio), Endo (Liverpool), Mitoma (Brighton), Itakura (Borussia Mönchengladbach), Ito (Stuttgart), Sugawara (AZ Alkmaar), Maeda (Celtic), Morita (Sporting), Doan, (Freiburg), Ueda (Feyenoord), Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Kubo (Real Sociedad) gibi önemli uluslararası oyunculara sahip.


A Milli Takım 618. maçına çıkıyor

Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 338'si resmi, 279'u özel toplam 617 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 146 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı. Milli takım, 263'ü deplasmanda, 271'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 840 gol attı, kalesinde 881 gol gördü.


Stefan Kuntz’un 20. sınavı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Japonya karşılaşmasıyla Ay Yıldızlı takımımızın başındaki 20. maçına çıkacak.

Stefan Kuntz
19 maçta 12 galibiyet

Stefan Kuntz, A Milli Takımın başındaki çıktığı 19 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Ay Yıldızlılar, Kuntz yönetiminde çıktığı 19 maçta rakip fileleri 44 kez havalandırıp, kalesinde 22 gol gördü.


Almanya ile hazırlık maçı planlanıyor

A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası yolunda daha iyi hazırlanmak için güçlü rakipler ile hazırlık maçı yapmayı sürdürecek. Türkiye Futbol Federasyonu bu doğrultuda A Milli Takımın Kasım ayında Almanya ile hazırlık maçı yapmasını planlıyor.






#Türkiye
#Japonya
#hazırlık maçı
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