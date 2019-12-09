BUNDESLİGA

Evde sakatlanan Witsel ilk yarıyı kapattı

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen Belçikalı futbolcu Axel Witsel, ilk yarıda kalan maçlarda forma giyemeyecek.

Haber Merkezi AA
Witsel, bu sezon Bundesliga'da çıktığı 13 maçta 3 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Witsel, bu sezon Bundesliga'da çıktığı 13 maçta 3 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Alman Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Witsel'in evinde talihsiz bir şekilde düştüğü ve yüzünden yaralandığı belirtildi. Belçikalı futbolcunun 2019 yılında kalan maçlarda forma giyemeyeceği ifade edildi.

Orta saha oyuncusunun bir hastanenin ağız ve yüz cerrahi bölümünde başarılı bir ameliyat geçirdiği aktarılan açıklamada, hastaneden taburcu edilen Witsel’in iyileşme sürecinde olduğu kaydedildi.

Borussia Dortmund’un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek olan Witsel, Bundesliga’da Mainz 05, Leipzig ve Hoffenheim müsabakalarını da kaçıracak.


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