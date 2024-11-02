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Farense - Benfica maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Farense - Benfica maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

11:562/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Portekiz Premier Lig 10. haftasında Benfica deplasmanda Farense’ye konuk olacak.
Portekiz Premier Lig 10. haftasında Benfica deplasmanda Farense’ye konuk olacak.

Portekiz Premier Lig 10. haftasında Benfica deplasmanda Farense’ye konuk olacak. Karşılaşma bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Ligde maç eksiğiyle 19 puanla 3. sırada yer alan Benfica, ligde son sırada yer alan Farense’ye karşı hata yapmak istemiyor. Benfica’da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün bu maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor. Peki, Farense - Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nereden izlenir? İşte sorunun yanıtları, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

Benfica Portekiz Ligi 10. haftasında deplasmanda Farense ile karşılaşacak. 54. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Benfica’nın 36 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 6 maç Farense kazanırken 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin en alt sırasında yer alan Farense zorlu rakibine karşı sürpriz peşinde olacak. Peki, Farense - Benfica maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar.

FARENSE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?

Farense - Benfica maçı
bu akşam saat 21.00
’de başlayacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ve
tabii spor 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.

FARENSE - BENFİCA CANLI SKOR

FARENSE - BENFİCA CANLI İZLE

Farense - Benfica maçını canlı izlemek için

FARENSE - BENFİCA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

FARENSE

33 Mario Ricardo Silva Velho

4 Artur Jorge Çıkan Oyuncu63'

28 David Samuel Custodio Lima

34 Raul Silva

44 Lucas

6 Neto Çıkan Oyuncu75' Sarı Kart

11 Alex Bermejo Çıkan Oyuncu63'

29 Claudio Falcao

93 Miguel Menino Çıkan Oyuncu75'

19 Alejandro Millán Çıkan Oyuncu63' Sarı Kart

31 Derick Theodoro Santos Poloni

BENFİCA

1 Anatolii Trubin

3 Alvaro Fernandez

4 Antonio Silva

30 Nicolas Otamendi

37 Jan-Niklas Beste

8 Fredrik Aursnes

10 Orkun Kökçü

6 Alexander Bah

7 Zeki Amdouni

9 Arthur

17 Kerem Aktürkoğlu

PORTEKİZ PREMİER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

PORTEKİZ PREMİER LİG GOL KRALLIĞI


Liverpool - Brighton & Hove Albion maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Ferdi Kadıoğlu ilk 11’de mi?

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#Farense
#Benfica
#Portekiz Premier Lig

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