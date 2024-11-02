İngiltere Premier Lig 10. haftasında Liverpool evinde Ferdi Kadıoğlu’lu Brighton’u konuk ediyor. Anfield’da oynanacak karşılaşma bugün saat 18.00’de başlayacak. Brighton ile oynadığı son sekiz Premier Lig maçının ikisini kazanabilen Liverpool, bu galibiyetleri geçtiğimiz sezon elde etti. 22 puanla ikinci sırada yer alan kırmızı-beyazlılar liderlik yarışında kritik haftada puan kaybetmek istemiyor. Liverpool'a konuk olduğu son dört lig maçının üçünden puan çıkaran Brighton ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Peki, Liverpool - Brighton & Hove Albion maçı nereden izlenir, hangi kanalda ve şifresiz mi? Ferdi Kadıoğlu Liverpool maçında oynayacak mı? İşte detaylar ve Liverpool - Brighton maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…