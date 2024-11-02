Portekiz Premier Lig 10. haftasında Benfica deplasmanda Farense’ye konuk olacak. Karşılaşma bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Ligde maç eksiğiyle 19 puanla 3. sırada yer alan Benfica, ligde son sırada yer alan Farense’ye karşı hata yapmak istemiyor. Benfica’da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün bu maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor. Peki, Farense - Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nereden izlenir? İşte sorunun yanıtları, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.
Benfica Portekiz Ligi 10. haftasında deplasmanda Farense ile karşılaşacak. 54. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Benfica’nın 36 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 6 maç Farense kazanırken 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin en alt sırasında yer alan Farense zorlu rakibine karşı sürpriz peşinde olacak. Peki, Farense - Benfica maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar.
FARENSE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?
FARENSE - BENFİCA CANLI SKOR
FARENSE - BENFİCA CANLI İZLE
FARENSE - BENFİCA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
FARENSE
33 Mario Ricardo Silva Velho
4 Artur Jorge Çıkan Oyuncu63'
28 David Samuel Custodio Lima
34 Raul Silva
44 Lucas
6 Neto Çıkan Oyuncu75' Sarı Kart
11 Alex Bermejo Çıkan Oyuncu63'
29 Claudio Falcao
93 Miguel Menino Çıkan Oyuncu75'
19 Alejandro Millán Çıkan Oyuncu63' Sarı Kart
31 Derick Theodoro Santos Poloni
BENFİCA
1 Anatolii Trubin
3 Alvaro Fernandez
4 Antonio Silva
30 Nicolas Otamendi
37 Jan-Niklas Beste
8 Fredrik Aursnes
10 Orkun Kökçü
6 Alexander Bah
7 Zeki Amdouni
9 Arthur
17 Kerem Aktürkoğlu