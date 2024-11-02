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Liverpool - Brighton & Hove Albion maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Ferdi Kadıoğlu ilk 11’de mi?

Liverpool - Brighton & Hove Albion maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Ferdi Kadıoğlu ilk 11’de mi?

11:212/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
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İngiltere Premier Lig 10. haftasında Liverpool evinde Ferdi Kadıoğlu’lu Brighton’u konuk ediyor.
İngiltere Premier Lig 10. haftasında Liverpool evinde Ferdi Kadıoğlu’lu Brighton’u konuk ediyor.

İngiltere Premier Lig 10. haftasında Liverpool evinde Ferdi Kadıoğlu’lu Brighton’u konuk ediyor. Anfield’da oynanacak karşılaşma bugün saat 18.00’de başlayacak. Brighton ile oynadığı son sekiz Premier Lig maçının ikisini kazanabilen Liverpool, bu galibiyetleri geçtiğimiz sezon elde etti. 22 puanla ikinci sırada yer alan kırmızı-beyazlılar liderlik yarışında kritik haftada puan kaybetmek istemiyor. Liverpool'a konuk olduğu son dört lig maçının üçünden puan çıkaran Brighton ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Peki, Liverpool - Brighton & Hove Albion maçı nereden izlenir, hangi kanalda ve şifresiz mi? Ferdi Kadıoğlu Liverpool maçında oynayacak mı? İşte detaylar ve Liverpool - Brighton maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

Liverpool Premier Lig 10. haftasında sahasında Brighton & Hove Albion ile karşılaşacak. Maç bugün saat 18.00’de başlayacak. Liverpool ile oynadığı son dört Premier Lig maçında da açılış golünü atan Brighton, bu karşılaşmaların sadece birinde galibiyeti koruyabildi. Premier Lig'de çıktığı son üç maçta da gol atan Brighton santrforu Danny Welbeck, kariyerinin en uzun serisine ulaşmak istiyor. Mili yıldız Ferdi Kadıoğlu’nun ise bu maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor. Peki, Liverpool - Brighton & Hove Albion maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nereden canlı izlenir? İşte detaylar.

LİVERPOOL - BRİGHTON & HOVE ALBİON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Liverpool - Brighton & Hove Albion maçı
bugün saat 18.00
’de başlayacak. Karşılaşma
beIN SPORTS MAX 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.

LİVERPOOL - BRİGHTON & HOVE ALBİON CANLI SKOR

LİVERPOOL - BRİGHTON & HOVE ALBİON MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

LİVERPOOL

56 Vitezslav Jaros

2 Joe Gomez

26 Andrew Robertson

78 Jarell Quansah

84 Conor Bradley

3 Wataru Endo

7 Luis Diaz Gol

8 Dominik Szoboszlai

17 Curtis Jones

80 Tyler Morton

18 Cody Gakpo

BRİGHTON & HOVE ALBİON

23 Jason Steele

2 Tariq Lamptey

3 Igor

29 Jan Paul van Hecke

8 Brajan Gruda

11 Simon Adingra

15 Jakub Moder

24 Ferdi Kadıoğlu

27 Mats Wieffer

10 Julio Cesar Enciso

28 Evan Ferguson

LİVERPOOL - BRİGHTON & HOVE ALBİON MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

> Brighton ile oynadığı son sekiz Premier Lig maçının ikisini kazanabilen Liverpool (4B 2M), bu süreçten önce altı maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı.

> Liverpool'a konuk olduğu son dört lig maçının üçünden puan çıkaran Brighton (5; 1G 2B 1M), daha önceki 11 ziyaretinde topladığı puanı (4; 1G 1B 9M) geride bıraktı.

> Liverpool ile oynadığı son dört Premier Lig maçında da açılış golünü atan Brighton, bu karşılaşmaların sadece birinde galibiyeti koruyabildi (2B 1M).

> Premier Lig'de çıktığı son üç maçta da gol atan Brighton santrforu Danny Welbeck, kariyerinin en uzun serisine ulaşmak istiyor.

Arne Slot (7G 1B 1M), Liverpool tarihinde görev yaptığı ilk 10 en üst lig maçında en yüksek galibiyet sayısına ulaşan menajer olmak için Brighton karşısına çıkıyor.

İNGİLTERE PREMİER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

İNGİLTERE PREMİER LİG GOL KRALLIĞI










#Liverpool
#Brighton & Hove Albion
#İngiltere Premier Lig

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